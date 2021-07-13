Президент Турции провел телефонный разговор с председателем КНР

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, стороны обсудили шаги, которые улучшат отношения между Турцией и Китаем, в частности в сфере торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и здравоохранения, а также региональные события.

Отметив, что между двумя странами существует большой потенциал сотрудничества во всех областях региональной и глобальной экономики и политики, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Совместная рабочая группа высокого уровня усилит двустороннее сотрудничество.