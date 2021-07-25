Турецкая армия уничтожила 7 террористов на севере Сирии

Не менее семи террористов уничтожены на севере Сирии в рамках мер возмездия, предпринятых турецкой армией в ответ на гибель двух военнослужащих в зоне операции «Щит Евфрата».

Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", сообщает в воскресенье министерство национальной обороны Турции.

«Благодаря эффективным ударам подразделений ВС Турции, по предварительным данным, уничтожены семь террористов. Боевики несут должное наказание за свои преступные действия», - подчеркнули в оборонном ведомстве Турции.

Операции и удары по объектам террористов в Сирии продолжаются.