Турецкая армия уничтожила 7 террористов на севере Сирии
Не менее семи террористов уничтожены на севере Сирии в рамках мер возмездия, предпринятых турецкой армией в ответ на гибель двух военнослужащих в зоне операции «Щит Евфрата».
Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", сообщает в воскресенье министерство национальной обороны Турции.
«Благодаря эффективным ударам подразделений ВС Турции, по предварительным данным, уничтожены семь террористов. Боевики несут должное наказание за свои преступные действия», - подчеркнули в оборонном ведомстве Турции.
Операции и удары по объектам террористов в Сирии продолжаются.
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