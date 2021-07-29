Данные по перевозкам через новый аэропорт Стамбула за январь–июнь 2021 г.

Турция 29 июля 2021 15:04 (UTC+04:00)
Данные по перевозкам через новый аэропорт Стамбула за январь–июнь 2021 г.
Данные по перевозкам через новый аэропорт Стамбула за январь–июнь 2021 г.
Данные по перевозкам через новый аэропорт Стамбула за январь–июнь 2021 г.
Порты Турции перевалили почти 15 млн тонн металлургической продукции
Порты Турции перевалили почти 15 млн тонн металлургической продукции
Порты Турции перевалили более 1 млн автомобилей в I полугодии
Порты Турции перевалили более 1 млн автомобилей в I полугодии
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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