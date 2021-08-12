Данные по перевозкам через новый аэропорт Стамбула за январь–июнь 2021 г.

Турция 12 августа 2021 08:00 (UTC+04:00)
Данные по перевозкам через новый аэропорт Стамбула за январь–июнь 2021 г.

БАКУ /Trend/ – По итогам января – июня 2021 года новый аэропорт в Стамбуле обслужил 12 216,049 тысячи пассажиров, сообщили Trend в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

За указанный период на внутренних рейсах были обслужены 3 406,806 тысячи, а на международных – 8 809,243 тысячи пассажиров.

В министерстве отметили, что за этот период через новый аэропорт Стамбула были осуществлены 102 450 полетов, в том числе 27 857– по внутренним линиям, 74 593 тысячи – по международным.

"В январе – июне 2021 года объем грузоперевозок через новый аэропорт Стамбула составил 565 243 тонны, из которых 48 467 тонн приходятся на долю внутренних перевозок, а 516 777 тонн – на международные перевозки", – сказали в ведомстве.

Отметим, что 29 октября 2018 года в Стамбуле состоялась церемония открытия нового аэропорта, в которой приняли участие Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр транспорта и инфраструктуры Мехмет Джахит Турхан.

Третий аэропорт Стамбула расположен в северной части города.

(Редактор: Натаван Эфендиева)

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