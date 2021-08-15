Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 62
Число жертв наводнений и селевых потоков в причерноморском регионе Турции достигло 62 человека. Об этом сообщает в воскресенье Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
Согласно сообщению, в северной провинции Кастамону погибли 52 человека, в Синопе - 9 и Бартыне -1 .
Восемь человек размещены в больницы.
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