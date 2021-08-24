Узбекистан увеличил импорт турецкой химпродукции более чем на 20%

Турция 24 августа 2021 16:43 (UTC+04:00)
Узбекистан увеличил импорт турецкой химпродукции более чем на 20%
Супруга против развода, что делать…
Супруга против развода, что делать…
Как подать на алименты?
Как подать на алименты?
Налог на недвижимость: платить или нет?
Налог на недвижимость: платить или нет?
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Узбекистан увеличил импорт мебели и древесины из Турции более чем на 60% Турция 18:00
Россия наращивает импорт турецкой химпродукции Турция 18:00
Иран импортировал турецкую продукцию горнодобывающей промышленности на более чем $47 млн Турция 18:00
Uz-Kor Gas Chemicals объявляет тендер Туризм 17:56
Инвестиции в основной капитал промышленного сектора Казахстана составили почти $8 млрд Казахстан 17:56
Армяне должны выплатить компенсацию за преступления против культурного наследия азербайджанского народа – Академия наук (ФОТО) Общество 17:46
Туркменистан планирует увеличить экспорт природного газа в Китай Энергетика 17:34
США с союзниками за 10 дней эвакуировали из Кабула 58,7 тыс. человек США 17:27
Американский Marshall Legacy Institute отправил в Азербайджан 10 минно-розыскных собак Политика 17:26
Венгрия не рассматривает возможность выхода из ЕС Европа 17:23
В Узбекистане ввели в эксплуатацию новый газопровод Энергетика 17:21
Начинается "бустерная" вакцинация граждан Израиля в категории 30+ Израиль 17:20
Расходы госбюджета сыграли важную роль в поддержании внутреннего спроса - ЦБ Азербайджана Финансы 17:13
Обстреляны позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района Политика 17:09
В Азербайджане выросло число абитуриентов, набравших более 600 баллов на вступительных экзаменах по IV группе специальностей Общество 17:07
Онлайн-портал страхования в Азербайджане расширяет цифровые возможности Экономика 17:03
ПРООН оказывает содействие развитию неуглеводородных секторов экономики Туркменистана Туркменистан 16:59
Турецкий порт Измир принял более 800 судов Турция 16:52
Узбекистан увеличил импорт турецкой химпродукции более чем на 20% Турция 16:43
Еще один автобусный маршрут в Баку переходит на безналичную оплату проезда Общество 16:40
Азербайджан незначительно сократил импорт продукции горнодобывающей промышленности из Турции Турция 16:36
Azercell оказывает поддержку нашим спортсменам-паралимпийцам ИКТ 16:34
Грузия реализует программу субсидирования закупок винограда Бизнес 16:30
В Грузии вступает в силу еще одно ограничение в связи с COVID-19 Грузия 16:28
ГЭЦ Азербайджана об абитуриентах, которые могут претендовать на президентскую стипендию Общество 16:27
Минфин Азербайджана выставил на аукцион долгосрочные облигации на 10 млн манатов Финансы 16:26
Узбекнефтегаз планирует выпустить свои первые еврооблигации этой осенью Финансы 16:21
Узбекистан получит свыше $700 млн от МВФ Финансы 16:21
Катарские компании реализуют в Казахстане три проекта на сумму $125 млн Бизнес 16:12
Синоптики предупредили о нестабильной погоде в ряде районов Азербайджана Общество 16:08
В Челябинской области обнаружили партию зараженных яблок из Таджикистана Россия 16:04
«Азербайджанские Авиалинии» внедряют систему управления доходами Amadeus Экономика 16:00
Очередная группа азербайджанских военнослужащих вернулась на родину после лечения в Турции (ФОТО) Общество 16:00
Госфильмофонд Азербайджана восстановил картину о видном историке Мирзе Казым-беке (ВИДЕО) Культура 15:49
СЭЗ Чабахар вошла в состав Всемирной организации свободных зон Экономика 15:36
В Баку вырос оборот сферы общепита Экономика 15:33
В Баку незначительно выросли продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий Экономика 15:33
Египет намерен вывести военное сотрудничество с РФ на новый уровень Арабские страны 15:30
Свыше 75% объема промышленной продукции Баку приходится на добывающий сектор Экономика 15:29
Первая частная авиакомпания Узбекистана запускает чартерные рейсы в Москву Транспорт 15:18
Китай импортировал из Туркменистана более 300 млрд кубометров природного газа Энергетика 15:18
Airbnb бесплатно разместит 20 тыс. афганских беженцев США 15:14
Банки Азербайджана сократили куплю-продажу наличной валюты Финансы 15:14
Победитель российского шоу "Голос" выступил с концертом, посвященным Муслиму Магомаеву Культура 15:13
Глава МИД ФРГ призвал обеспечить эвакуацию из Афганистана и после 31 августа Европа 15:07
Стоимость платных услуг населению в Баку за год возросла Финансы 15:05
Банк Израиля оставил учетную ставку без изменений Израиль 15:04
Австрия увеличила импорт продукции горнодобывающей промышленности из Турции более чем на 30% Турция 14:59
Вакцина от коронавируса не противопоказана аллергикам – азербайджанский врач Общество 14:51
Германия увеличила импорт турецкой химпродукции более чем на треть Турция 14:50
До 90% строительных работ в Баку пришлось на долю частных предприятий Строительство 14:38
В Баку к учителям с сертификатом о противопоказании к вакцинации будут применены ограничения - Управление образования Общество 14:26
Пианист с Филиппин посетил Квартиру-музей Ниязи в Баку (ФОТО) Культура 14:21
Риторика Азербайджана была одинакова везде и всегда, а в Армении была системная проблема – Пашинян Армения 14:05
В Баку незначительно сократилась номинальная зарплата наемных работников Финансы 14:02
На Алматы приходится наибольшее количество безналичных платежей Финансы 14:01
В Азербайджане с сентября снимаются ограничения на рыбную ловлю Общество 14:00
Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла Общество 13:55
Туркменистан намерен собрать не менее 140 центнеров картофеля в Дашогузском регионе Туркменистан 13:35
Температура воздуха в Баку и на Абшероне накануне превысила климатическую норму Общество 13:33
Азербайджанские предприниматели смогут экспортировать продукцию за рубеж посредством е-коммерции Экономика 13:24
Коронавирус мутирует, и единственным путем борьбы с ним является вакцинация – азербайджанский депутат Общество 13:17
В Азербайджане произведено продукции и оказано услуг более чем на 23 млрд манатов Финансы 13:06
Минздрав Азербайджана обратился к гражданам в связи с предварительной регистрацией на вакцинацию Общество 13:01
Спрос банков Азербайджана на валюту вырос более чем на 20% Финансы 12:53
Продлен срок ареста экс-главы ИВ Шамкирского района Общество 12:52
В Азербайджане до сегодняшнего дня коронавирусом заразились более 25 тыс. школьников Общество 12:48
МИД Кыргызстана ведет работу по налаживанию контактов с производителями вакцин Кыргызстан 12:37
Замминистра обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия «Армейских международных игр–2021» (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:33
В Грузии выявлено до 6 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом Грузия 12:11
Объем экспорта товаров в Казахстане в 2022 году прогнозируется на уровне $60 млрд Казахстан 12:09
В Туркменистане дан старт строительству трёх новых скважин Энергетика 12:08
Коронавирус в Израиле: Более миллиона зараженных с начала эпидемии Израиль 12:07
Выделены средства на развитие бизнеса в южном регионе Узбекистана Бизнес 12:07
Турецкий порт Самсун принял более 1,4 тыс. судов Турция 12:04
Авиарегулятор США изучит жалобы на давление работающих с ним сотрудников Boeing США 12:03
Шойгу: РФ ценит стремление Египта развивать всесторонние отношения между двумя странами Россия 12:01
В университете на западе Германии семь человек отравились неизвестным веществом Европа 12:00
Суверенные акции Грузии на Лондонской фондовой бирже незначительно подешевели Бизнес 11:56
Кулинарной Facebook группе “Азербайджанская Кухня и не только” исполнилось 10 лет! К поздравлениям присоединились знаменитости (ВИДЕО) Общество 11:51
Валютный рынок Азербайджана поддерживается стабильными продажами из SOFAZ - эксперт Финансы 11:36
PASHA Life и Бакинский Государственный Университет подписали соглашение о сотрудничестве (ФОТО) Экономика 11:30
Туркменский консорциум объявил тендер на сервисное обслуживание гидропривода Тендеры 11:30
Демаркацию и делимитацию границ с Азербайджаном необходимо начать максимально быстро - Пашинян Армения 11:28
В Грузии Нацбанк опубликовал прогнозы по росту ВВП в 2021-2023 гг. Финансы 11:27
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Бельгии в Азербайджане (ФОТО) Политика 11:26
Армения готова разблокировать региональные коммуникации с Азербайджаном - Пашинян Политика 11:25
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного резидента-координатора ООН в Азербайджане (ФОТО) Политика 11:23
Порт Баку для защиты экологии вводит ряд запретов и новшеств Транспорт 11:17
Азербайджан незначительно увеличил импорт турецкой мебели и древесины Турция 11:04
Грузия увеличила импорт турецкой продукции горнодобывающей промышленности почти наполовину Турция 11:00
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 10:56
Из Армении по итогам 7 месяцев года уехали и не вернулись более 43 тыс. человек Армения 10:51
В Азербайджане на аукцион выставят до 50 объектов госсобственности Бизнес 10:44
Турецкий порт Зонгулдак перевалил более 6 млн тонн грузов Турция 10:32
В Азербайджане названы объемы добычи нефти с АЧГ и "Шах-Дениз" Энергетика 10:31
Грузия увеличила импорт мебели и древесины из Турции почти на 20% Турция 10:28
Почему Западно-каспийский университет? (ВИДЕО) Политика 10:27
Грузооборот турецкого аэропорта Трабзон превысил 10 тыс. тонн Турция 10:24
Казахстан увеличил импорт турецкой химпродукции Турция 10:22
Все новости