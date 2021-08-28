Глава МИД Германии завтра посетит Турцию в рабочим визитом

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас завтра прибудет с рабочим визитом в Турцию.

Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Турции, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Ожидается, что на предстоящих встречах помимо отношений между двумя странами и отношений между Турцией и ЕС, будут обсуждаться региональные вопросы, особенно события в Афганистане.