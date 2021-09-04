В Турции столкнулись поезд и микроавтобус, погибли 6 человек (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В районе города Люлебургаз провинции Текирдаг на северо-западе Турции столкнулись поезд и микроавтобус, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В результате погибли шесть и ранения получили семь человек.

Сообщается, что инцидент произошел около 08:00 по местному времени.