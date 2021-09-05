Свыше 19 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 278 человек.
Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, всего в стране проведено 283 385 тестов от COVID-19, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 20 033 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 19 464 человек.
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