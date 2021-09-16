Большая честь поспособствовать успеху в Карабахской войне - Сельджук Байрактар

БАКУ /Trend/ - Мой отец, старший брат и я также был награждены медалью после Карабахской войны. Для нас большая честь поспособствовать успеху в такой войне.

Об этом в интервью CNN Turk сказал технический директор турецкой компании Baykar Makina Сельджук Байрактар, сообщает Trend.

Байрактар отметил, что многие страны хотят приобрести их БПЛА: "Более чем с 10 странами заключены договора, БПЛА уже экспортируются в пять стран".

"Мы верим, что беспилотные летательные аппараты положат конец даже самолетам 5-го поколения. Самыми мощными военно-воздушными силами будущего станут беспилотные летательные самолеты", - отметил Байрактар.

Он добавил, что этот вопрос обсуждался после Карабахской войны.

"Если вы продолжите бежать, будучи впереди в гонке, другим странам будет сложно догнать вас. Если мы продолжим развиваться, так оно и будет, если не будет прервано никаким внешним или внутренним влиянием", - сказал Байрактар.