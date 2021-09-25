Азербайджан незначительно сократил импорт автомобилей из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе – августе 2021 года экспорт автомобилей из Турции в Азербайджан сократился на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 66,69 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В августе экспорт автомобилей из Турции в Азербайджан вырос на 87,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года - до 20,202 миллиона долларов.

Турция в январе – августе в целом увеличила экспорт автомобилей на 29,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 18,787 миллиарда долларов.

В августе Турция экспортировала автомобили на 2,42 миллиарда долларов, что на 56,8 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В последние 12 месяцев (август 2020 - август 2021 годов) турецкий экспорт автомобилей достиг 29,8 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)