На научном фестивале в Турции продемонстрировали отечественный тактический броневик Pusat
БАКУ /Trend/ - На Научном фестивале в турецкой провинции Конья продемонстрирован тактический броневик Pusat производства компании Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN). Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на газету Yeni Şafak.
На фестивале была представлена гибридная версия броневика.
Как рассказал инженер TÜMOSAN Синан Али Йылмаз, Pusat успешно прошел испытания по устойчивости против мин и баллистических ракет.
По словам инженера, вместимость Pusat составляет 8 + 1 человек. Это самая высокая вместимость среди бронеавтомобилей данного класса, отметил Йылмаз.
На Pusat установлен двигатель разработки компании TÜMOSAN.
Кроме того, броневик можно эксплуатировать в четырех режимах: эконом-, на горной местности, в условиях боя и обычном режиме.
Напомним, что в 2017 году была продемонстрирована демоверсия броневика, а в 2019 году уже был готов его прототип.
В 2021 году гибридная версия Pusat демонстрировалась на оборонной выставке IDEF в Стамбуле.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)