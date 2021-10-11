На научном фестивале в Турции продемонстрировали отечественный тактический броневик Pusat

БАКУ /Trend/ - На Научном фестивале в турецкой провинции Конья продемонстрирован тактический броневик Pusat производства компании Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN). Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на газету Yeni Şafak.

На фестивале была представлена гибридная версия броневика.

Как рассказал инженер TÜMOSAN Синан Али Йылмаз, Pusat успешно прошел испытания по устойчивости против мин и баллистических ракет.

По словам инженера, вместимость Pusat составляет 8 + 1 человек. Это самая высокая вместимость среди бронеавтомобилей данного класса, отметил Йылмаз.

На Pusat установлен двигатель разработки компании TÜMOSAN.

Кроме того, броневик можно эксплуатировать в четырех режимах: эконом-, на горной местности, в условиях боя и обычном режиме.

Напомним, что в 2017 году была продемонстрирована демоверсия броневика, а в 2019 году уже был готов его прототип.

В 2021 году гибридная версия Pusat демонстрировалась на оборонной выставке IDEF в Стамбуле.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)