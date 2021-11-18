Эрдоган: Турецко-израильские отношения важны для безопасности на Ближнем Востоке

Президенты Турции и Израиля Реджеп Тайип Эрдоган и Ицхак Герцог обсудили по телефону двусторонние отношения и ситуацию в регионе. Об этом сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В беседе с израильским коллегой Эрдоган назвал связи Турции и Израиля значимыми для безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Глава турецкого государства отметил, что разногласия между двумя странами можно свести к минимуму, если будет достигнуто взаимопонимание как по двусторонним, так и по региональным вопросам.

Президент Турции подчеркнул значимость восстановления в регионе атмосферы мира, терпимости и культуры сосуществования.

В этой связи, по его словам, важно развитие палестино-израильских связей и возобновление мирного процесса между сторонами.

Эрдоган считает, что поддержание контактов и диалога между Турцией и Израилем отвечает интересам обеих стран.

Пресс-служба президента Израиля также распространила сообщение о телефонном разговоре между Эрдоганом и Герцогом.

Согласно информации пресс-службы, разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

Переговоры прошли в позитивном ключе, Эрдоган подчеркнул важность связей с Израилем с точки зрения обеспечения мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

Герцог в свою очередь выразил удовлетворение тем, что Израиль и Турция выступают за всесторонний диалог в по двусторонней и региональной тематике для обеспечения мира в регионе.

Главы государств подчеркнули необходимость поддержания постоянных контактов.