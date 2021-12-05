Турецкий экспорт в Евросоюз приблизился к $80 млрд

Экспорт товаров из Турции в страны Евросоюза в январе-ноябре 2021 года вырос на 34,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 78 млрд 557 млн 731 тыс. долларов, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Как сообщает агентство, ссылаясь на данные Ассамблеи экспортеров Турции (TİM), в целом объем турецкого экспорта за 11 месяцев текущего года увеличился на 33,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 203 млрд 141 млн 161 тыс. долларов.

Основными статьями турецкого экспорта в страны Евросоюза в первом полугодии стали: продукция автопрома, сталелитейной и химической промышленности, готовая одежда, черные и цветные металлы.

Доля названных секторов в общем экспорте из Турции в страны ЕС в январе-ноябре составила 65 процентов.

В частности, экспорт продукции турецкого автопрома в Евросоюз в рассматриваемый период составил 17 млрд 81 млн 130 тыс. долларов, готовой одежды – 11 млрд 142 млн 687 тыс. долларов, химической продукции – 9 млрд 39 млн 894 тыс. долларов, сталелитейной продукции – 7 млрд 582 млн 986 тыс. долларов, черных и цветных металлов – 5 млрд 825 млн 459 тыс. долларов.

Ведущим импортером турецкой продукции из числа стран Евросоюза стала Германия. Турецкий экспорт в Германию в январе-ноябре вырос на 23,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 16 млрд 74 млн 831 тыс. долларов.

Наибольший объем экспорта в Германию был осуществлен из Стамбула. Экспортные продажи компаний из Стамбула в Германию в отчетный период увеличились на 23,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7 млрд 54 млн 168 тыс. долларов.