Названо количество переваленных портами Турции за 11 месяцев грузовых автомобилей
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Наше сотрудничество с Азербайджаном, который вкладывает инвестиции в сферу возобновляемой энергии, будет продолжаться - Халук Калйонджу
Создание зоны "зеленой энергии" открывает широкие горизонты для турецких инвесторов – Парвиз Шахбазов
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план двустороннего сотрудничества на 2022 г. (ФОТО/ВИДЕО)
Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву о регионе говорят в контексте не войны, а мирного будущего и перспектив
SOCAR активно сотрудничает с турецкими энергокомпаниями в области расширения цепочки поставок - Ровнаг Абдуллаев
Выполнена трансплантация печени 7-месячному младенцу и трансплантация почки 4-летнему ребенку (ФОТО)
Азербайджан в сотрудничестве с Турцией сможет быстрее достичь цели по переходу на «зеленую энергию» – министр
В Азербайджане изменения ставок акцизов не коснутся социально незащищенных слоев населения - Государственная налоговая служба
В Азербайджане подготовлен новый документ в связи с реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья