В Турции утвердили протокол о выделении помещения Секретариату Тюркского совета

БАКУ /Trend/ - Утвержден Исполнительный протокол между правительством Турции и Советом сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) о выделении помещения Секретариату Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Соответствующее постановление подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает в среду Trend со ссылкой на официальный вестник турецкого правительства - Resmi Gazete.

Согласно информации, данный протокол был подписан 18 ноября 2020 года.

Постановление принято в соответствии со статьей 5 Закона № 244 и статьями 2 и 3 Указа президента Турции № 9.