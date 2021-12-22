В Турции утвердили протокол о выделении помещения Секретариату Тюркского совета
БАКУ /Trend/ - Утвержден Исполнительный протокол между правительством Турции и Советом сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) о выделении помещения Секретариату Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Соответствующее постановление подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает в среду Trend со ссылкой на официальный вестник турецкого правительства - Resmi Gazete.
Согласно информации, данный протокол был подписан 18 ноября 2020 года.
Постановление принято в соответствии со статьей 5 Закона № 244 и статьями 2 и 3 Указа президента Турции № 9.
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