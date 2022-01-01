В 2022 году черноморский газ поступит во все уголки Турции - минэнерго

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез осмотрел строящийся завод по переработке природного газа Филиос в районе Чайджума провинции Зонгулдак на севере Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

«Отсюда газ с Черного моря будет поступать на сушу. Первоначальная мощность завода составит 10 млн кубометров в сутки, однако позже мы планируем довести этот показатель до 40 млн кубометров», - сказал министр, добавив, что данный проект также является и экологически чистой инициативой.

По его словам, что объект строится на территории площадью 320 гектаров.

«Считаю, что предприятие такого масштаба и мощности займет первое место в Европе. Здесь будут применяться новейшие технологии. Предположительно промышленный комплекс будет введен в эксплуатацию в первом квартале следующего года. После подключения этого объекта к турецкой распределительной системе, черноморский газ будет использоваться во всех уголках Турции. От этого выиграют и турецкий народ, и само государство», - подчеркнул глава Минэнерго.