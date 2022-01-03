Экспорт Турции достиг рекорда не только в денежном, но и в натуральном выражении

Турция в 2021 году побила исторический рекорд по экспорту в натуральном выражении - 174,3 млн тонн, стоимость экспортной единицы возросла на 17 процентов. Об этом заявил глава Совета экспортеров Турции (TİM) Исмаил Гюлле на заседании по итогам 2021 года с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, министра торговли Мехмета Муша, министра казначейства и финансов Нуреддина Небати, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По его словам, в прошлом году Турция достигла всех своих целей, рекорд экспорта был побит в 11 из 12 месяцев. Месячный показатель экспорта превысил 20 млрд долларов, годовой - 200 млрд долларов.

«Мы поставили продукцию в 229 стран и регионов, увеличили экспорт в 184 из них, побили рекорд в объеме поставок в 123. При этом показатели экспорта в 46 стран превысили 1 млрд долларов, 78 турецких провинций нарастили зарубежные поставки, 48 провинций побили рекорды», - сказал он.

Гюлле сообщил, что в настоящее время Турция ежеминутно экспортирует продукцию на сумму около 1,6 млн долларов.

По его словам, целью является доведение этого показателя до 2 млн долларов в минуту.

«У нас только одна цель: нарастить экспорт и обеспечить положительное сальдо внешней торговли. Мы добьемся успеха», - выразил уверенность глава TİM.