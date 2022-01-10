Калын и Салливан подчеркнули важность установления устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией для региона

БАКУ /Trend/ - Пресс-секретарь Президента Турции Ибрагим Калын во время телефонного разговора с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном обсудили процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией, передает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Кроме того, они подчеркнули значимость установления устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией для стабильности и процветания региона.

Также было отмечено, что Турция полна решимости продолжать вносить вклад в обеспечение мира и стабильности на Балканах, Кавказе, Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Африке.