Свыше 75 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 174 человека.

Об этом, как передает Trend, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 418 427 тестов, положительными на наличие вируса оказался результат 76 341 теста.

За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 82 203 человека.