На стройплощадку АЭС «Аккую» доставлен компенсатор давления реактора второго энергоблока

На строительную площадку первой турецкой АЭС «Аккую» в районе Гюльнар провинции Мерсин доставлены компенсатор давления реактора второго энергоблока и второй слой внутренней защитной оболочки третьего энергоблока, трубы и другое оборудование, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Как сообщили в пресс-службе компании «Аккую Нуклеар», оборудование доставлено на грузовой терминал «Восточный».

Компенсатор давления реактора второго энергоблока, а также составляющие второго слоя внутренней защитной оболочки третьего энергоблока, трубы и другое оборудование доставлены на строительную площадку сухогрузом, прибывшим в Турцию из порта Санкт-Петербурга.

Компенсатор давления реактора является наиболее важным компонентом атомной электростанции.

Высота доставленного на стройплощадку компенсатора цилиндрической формы составляет 11,45 метра, диаметр - 5,6 метра, вес - 343,2 тонны.

Первый заместитель генерального директора - директор по строительству компании АО «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких сообщил, что производство и отгрузка основного оборудования АЭС «Аккую» осуществляется в строгом соответствии с установленным графиком.

Производство компенсатора давления реактора второго энергоблока АЭС «Аккую» началось в марте 2019 года на Ижорских заводах. В процессе производства проводились все необходимые испытания, в том числе гидравлические. Испытания проходили и устройства внутри компенсатора давления.