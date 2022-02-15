ВС Турции провели тренинги для азербайджанских военнослужащих (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проведены тренинги по подготовке корабельных инструкторов для личного состава Вооруженных сил Азербайджана.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в публикации министерства национальной обороны Турции в Twitter.

"Мы продолжаем быть рядом с нашими азербайджанскими братьями в соответствии с девизом "Одна нация - два государства", - говорится в сообщении.