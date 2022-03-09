Эрдоган надеется на режим прекращения огня на Украине после контакта Лаврова с Кулебой
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что возможная встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы приведет к установлению режима прекращения огня в Украине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я надеюсь, что завтра состоится первая встреча глав МИД Украины и России, которая откроет двери для постоянного прекращения огня", - сказал он во время выступления в Анкаре.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Азербайджане назван объем бюджетных средств, направленных на расходы в сфере обороны и нацбезопасности
Транспортная инфраструктура Грузии - приоритет для торговых партнеров в качестве одной из стабильных альтернатив
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на ходжалинском и геранбойском направлениях – минобороны
Странам постсоветского пространства необходимо перейти на иную модель экономического взаимодействия - эксперт
В МВД Азербайджана опровергли информацию о нанесении женщиной ножевых ранений мужу перед отделением полиции
Информация, опубликованная минобороны России, противоречит политике официальной Москвы - азербайджанский депутат