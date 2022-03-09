Эрдоган надеется на режим прекращения огня на Украине после контакта Лаврова с Кулебой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что возможная встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы приведет к установлению режима прекращения огня в Украине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я надеюсь, что завтра состоится первая встреча глав МИД Украины и России, которая откроет двери для постоянного прекращения огня", - сказал он во время выступления в Анкаре.