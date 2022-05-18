Эрдоган подтвердил, что Турция не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду вновь дал понять, что власти республики не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, так как те не выдали по запросу Анкары подозреваемых в терроризме лиц, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы попросили выдать нам 30 террористов, нам их не выдали. Вы нам не выдаете террористов, но в то же время ждете от нас поддержки в вопросе членства в НАТО. НАТО - это организация безопасности, поэтому мы не скажем "да" организации, которая сама лишена безопасности", - сказал Эрдоган, выступая в парламенте на заседании правящей Партии справедливости и развития, которую он возглавляет.

Президент Турции в очередной раз призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары, чтобы убедить ее поддержать их во вступлении в НАТО.