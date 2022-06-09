Турция и Венесуэла подписали ряд соглашений о сотрудничестве

Турция и Венесуэла подписали три соглашения, предусматривающие сотрудничество двух стран в различных областях, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Документы подписаны в рамках визита в Анкару президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Церемония подписания состоялась в Президентском комплексе в Анкаре в присутствии лидеров двух стран.

Меморандумы предусматривают кооперацию в сфере туризма, взаимодействие в области карантина и защиты растений, а также сотрудничество между Центральными банками двух стран.

В Анкаре в среду, 8 июня, прошла церемония официальной встречи президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Стороны провели переговоры в узком формате и в расширенном составе.

Затем лидеры двух стран выступили с заявлениями для прессы.

Перед началом совместной пресс-конференции в присутствии президентов Турции и Венесуэлы состоялась церемония подписания двусторонних соглашений.