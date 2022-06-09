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Турция до конца года поставит бронеавтомобили Yörük 4x4 еще в 3 страны

Турция Материалы 9 июня 2022 05:48
Турция до конца года поставит бронеавтомобили Yörük 4x4 еще в 3 страны

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Тактические колесные бронеавтомобили Yörük 4x4 производства Турции до конца года поступят на вооружение армий еще трех стран мира, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Заместитель гендиректора Nurol Makina Аныл Карел сообщил агентству «Анадолу», что контракты на поставку оборонной продукции компании в целом заключены с 20 странами.

Карел сообщил, что компания подписала соглашения о поставках турецких бронемашин в целом в 20 стран мира.

«В настоящее время главной проблемой остаются сбои в цепочках поставок. Руководство компании предприняло некоторые меры, чтобы реализовать заказы клиентов в условленные сроки», - отметил он.

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