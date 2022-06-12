Эрдоган обсудит «зерновой коридор» с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на следующей неделе проведет переговоры с коллегами из РФ Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Темой консультаций станет реализация проекта создания безопасного коридора для экспорта украинской сельхозпродукции по морю.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на Анадолу, глава турецкого государства сообщил на встрече с молодежью в городе Ван на востоке Турции.

«На следующей неделе мы проведем переговоры Путиным и с Зеленским, чтобы обсудить, какие шаги мы предпримем по вопросу «зернового коридора», - сказал, в частности, турецкий лидер.