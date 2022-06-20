Турция увеличила экспорт стали в Иран

БАКУ /Trend/ - В январе – мае 2022 года экспорт стали из Турции в Иран вырос на 20,5 процента по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 23,9 миллиона долларов.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщили TurkicWorld в министерстве торговли Турции.

В мае экспорт стали из Турции в Иран сократился на 4,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 3,4 миллиона долларов.

Отметим, что Турция в январе – мае в целом увеличила экспорт стали на 34,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 9,6 миллиарда долларов.

В мае Турция экспортировала сталь на 1,9 миллиарда долларов, что на 11 процентов больше показателя мая 2021 года.

В последние 12 месяцев (май 2020 - май 2021 годов) турецкий экспорт стали составил 24,8 миллиарда долларов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)