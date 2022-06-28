Турция продолжит борьбу с терроризмом - Эрдоган

Турция начнет новые антитеррористические операции, как только будут завершены соответствующие приготовления на границе с Сирией. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики.

«Как только подготовка к устранению брешей в коридоре безопасности, который мы начали создавать на нашей границе c Сирией, будет завершена, мы начнем новые операции», - сказал, в частности, турецкий лидер.

Комментируя тему предстоящего саммита НАТО в Мадриде президент Эрдоган заявил, что в ходе форума предпримет все необходимые шаги в соответствии с правами и интересами страны.

Глава государства добавил также, что намерен представить участникам саммита документы, информацию и кадры, свидетельствующие о лицемерной позиции некоторых стран по террористическим организациям PKK/YPG и FETÖ.

Турецкий лидер рассказал и об успехах Турции в сфере добычи энергоресурсов. Президент сообщил, что двух скважинах в турецкой Адане, где проводятся разведочные работы, обнаружена высококачественная нефть. По его словам, стоимость запасов оценивается примерно в 1 млрд долларов.

Касаясь экономической ситуации в стране, глава государства отметил, что власти Турции планируют существенно снизить уровень инфляции к февралю-марту 2023 года.