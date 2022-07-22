Турция готова разминированию портов Украины - Ибрагим Калын

БАКУ /Trend/ - Турция в рамках соглашения о вывозе зерна с Украины через Черное море может помочь Киеву в разминировании украинских портов. Об этом, как передает Trend, заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

"В случае необходимости разминирование может проводить третья страна. Турция готова предложить помощь", - сказал он.

Напомним, что ранее в стамбульском дворце «Долмабахче» 22 июля было подписано соглашение между Турцией, РФ, Украиной и ООН по транспортировке зерновой продукции из украинских портов.