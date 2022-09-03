В Турции заявили, что Китай продает российский газ Европе с высокой наценкой

Китайская Народная Республика (КНР) начала продавать российский газ европейским странам с высокой наценкой, что означает косвенное нарушение эмбарго, передает Trend со ссылкой на издание Yeni Şafak.

Согласно данным таможни КНР, из России за первые шесть месяцев 2022 года импортировали 2,35 млн тонн топлива на сумму $2,16 млрд.

«В то время как импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай по трубопроводу в Сибири увеличился на 63%, эксперты подчеркивают, что поставки СПГ превышают внутренний спрос Китая и пекинская администрация продает приобретаемый у Москвы СПГ европейским странам, которые пытаются решить энергетический кризис», — говорится в материале.