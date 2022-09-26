Турция призвала США и Грецию не нарушать статус островов в Эгейском море

Турция выразила протест Греции и США в связи с размещением на островах Мидилли и Сакыз в Эгейском море бронетехники американского производства, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно информации, полученной из источников в МИД, развертывание Грецией бронетехники производства США на островах Мидилли и Сакыз стал причиной протеста.

Сегодня посол Греции в Анкаре был приглашен в министерство иностранных дел, где ему была передана нота протеста.

В ноте указывается, что указанное развертывание является нарушением договорных обязательств Греции, вытекающих из Лозаннского и Парижского мирных договоров 1923 г. и 1947 г. и, следовательно, новым нарушением международного права. МИД Турции призывает Грецию положить конец этим нарушениям и восстановить невоенный статус островов.

Аналогичная нота вручена посольству США в Анкаре и соответствующим структурам в Вашингтоне.

В ноте протеста, переданной американской стороне, также содержится призыв к уважению статуса островов в восточной части Эгейского моря и отказу от размещения на них вооружения.

- Незаконное размещение на острова бронетехники со стороны Греции

На днях были зафиксированы незаконные действия Греции в нарушение международного права в отношении островов с невоенным статусом.

БПЛА ВС Турции, выполняющие полеты в Эгейском море, зафиксировали движение и определили, что два греческих десантных корабля направляются на острова Мидилли и Сакыз.

Выяснилось, что Греция в нарушение международного права доставила на Эгейские острова с невоенным статусом (GASA) бронетехнику.