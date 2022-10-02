В МВД Турции сообщили о начале осенне-зимнего этапа антитеррористической операции Eren Abluka

В рамках осенне-зимнего этапа антитеррористической операции Eren Abluka, начатого накануне, 1 октября, ударами БПЛА нейтрализованы двое вооруженных боевиков.

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", об этом в воскресенье, 2 октября сообщили в МВД Турции.

В ведомстве отметили, что весенне-летний этап операции Eren Abluka, начатый 15 апреля 2022 года в целях искоренения террористов РПК в регионе, завершился 30 сентября.

С 1 октября стартовал осенне-зимний этап антитеррористической операции Eren Abluka, который охватит и начало 2023 года, пояснили в МВД Турции.

К проведению операции силы безопасности приступили в районе Бестлер Дерелер провинции Шырнак, операция координируется с Командованием жандармерии в Шырнаке.

Задействован персонал численностью в 1600 человек, включая спецназ жандармерии и спецназ полиции.

В первый день операции у террористов изъяты автомат М16, автомат Калашникова АК-47, ручная граната, четыре магазина к автомату М16, пять магазинов к автомату Калашникова АК-47, 117 патронов к винтовке М16, 60 патронов к автомату Калашникова АК-47, два рюкзака, термокостюм, снайперский костюм и разное медицинское оборудование.

Кроме того, в укрытии террористов РПК обнаружены снайперская винтовка Zagros, пулемет Бикси, снайперская винтовка М24, снайперская винтовка Драгунова, детектор радиочастотного сигнала, десять метров кабеля, рюкзак, одеяло, 305 кг продовольствия и 20 кг чистящего средства.

На других участках операции было обнаружено семь укрытий, 7 самодельных взрывных устройств (СВУ), 3 ручные гранаты, 20 больших баллонов, 220 кг продуктов питания и предметов первой необходимости.

В МВД Турции также рассказали об итогах весенне-летнего этапа операции Eren Abluka.

Так, с 15 апреля нейтрализовано 98 террористов, 75 из них ликвидированы.

Также силы безопасности Турции уничтожили 490 укрытий и складов с оружием террористов.

В числе нейтрализованных террористов 28 главарей, включая троих в «зеленом», 13- в «оранжевом» и 12 - в «сером» списке особо опасных преступников.

В результате операции количество террористов в стране сократилось до самого низкого уровня в истории.

Перехвачено 368 единиц оружия, 710 ручных гранат, 110 мин, 330 тыс. боеприпасов различного калибра, 4,1 тыс. кг взрывчатки, 1050 баллонов, 15 оружейных прицелов, 30 биноклей, 65 раций, 30 солнечных панелей, 75 аккумуляторов, 25 генераторов, 78 млн корней каннабиса, 5 млн корневых растений скунса, 12 тонн порошка каннабиса и 28 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости.