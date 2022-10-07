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В Лондоне обсудили оборонное сотрудничество Турции и Британии

Турция Материалы 7 октября 2022 07:28 (UTC +04:00)
В Лондоне обсудили оборонное сотрудничество Турции и Британии

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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел встречу с коллегой из Великобритании Беном Уоллесом, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Хулуси Акар прибыл с визитом в британскую столицу по приглашению главы оборонного ведомства Великобритании.

Переговоры глав оборонных ведомств состоялись в здании министерства обороны королевства.

Министры провели переговоры в формате «один на один», после чего председательствовали на встрече в расширенном составе.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня в сфере обороны, также сотрудничеству в сфере безопасности и оборонной промышленности.

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