В Лондоне обсудили оборонное сотрудничество Турции и Британии

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел встречу с коллегой из Великобритании Беном Уоллесом, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Хулуси Акар прибыл с визитом в британскую столицу по приглашению главы оборонного ведомства Великобритании.

Переговоры глав оборонных ведомств состоялись в здании министерства обороны королевства.

Министры провели переговоры в формате «один на один», после чего председательствовали на встрече в расширенном составе.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня в сфере обороны, также сотрудничеству в сфере безопасности и оборонной промышленности.