Анкара приняла решение о присоединении к Шпицбергенскому трактату

Турция наращивает интерес к арктическому региону, и в рамках этих инициатив приняла решение о присоединении к Шпицбергенскому трактату, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Трактат, подписанный 9 февраля 1920 года в Париже, определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген.

Об решении проинформировал замминистра иностранных дел Турции Седат Онал на заседании парламента, посвященном данной инициативе.

По его словам, арктический регион приобретает все большую политическую и экономическую значимость на фоне сокращения площади ледового покрова, глобального потепления и изменения климата.

Дипломат указал на значимость непосредственно самого полярного архипелага, омываемого Северным Ледовитым океаном. «Эти острова и близлежащие к ним территории богаты как рыбными ресурсами, так и полезными ископаемыми. Сегодня разные страны проявляют интерес к этому региону, становясь сторонами трактата. Присоединение Турции тоже связано именно с этой тенденцией. Интерес Анкары к арктическому региону растет», -сказал Онал.

В свою очередь гендиректор Исследовательского центра Мармара (MAM) при Институте полярных исследований TUBITAК профессор Бурджу Озсой сообщила, что арктический регион сковывают воды Северного Ледовитого океана.

По ее словам, сокращение морского льда в Арктике является одной из основных причин изменения климата.

На фоне сокращения морского льда в регионе, где проживает в общей сложности 2700 человек, на севере образовался торговый маршрут, называемый «новым Шелковым путем». Научно установлено, что морские виды мигрируют в северные регионы из-за изменения климата на архипелаге», - отметила профессор.