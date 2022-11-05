Акар и Столтенберг посетили исторические памятники в Чанаккале

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетили Памятник павшим в битве при Чанаккале на историческом полуострове Гелиболу, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

У мемориала был выстроен почетный караул.

Акар и Столтенберг возложили гвоздики к могиле неизвестному солдату.

Глава Минобороны и генсек НАТО в рамках визита в Чанаккале посетили также Английский мемориал Helles Memorial и Бухту АНЗАК.

Далее состоялись переговоры главы Минобороны Турции и генсека НАТО.

Стороны обсудили тему деятельности Североатлантического альянса, а также региональной обороны и безопасности. Министр Акар довел до сведения собеседника видение Анкары по данным вопросам.

Он заверил, что Турция продолжит выполнять свои обязательства в рамках НАТО.

Столтенберг в свою очередь подчеркнул, что Турция является важным союзником НАТО. Генсек выразил благодарность турецкой стороне за активную роль в возобновлении работы «зернового коридора».