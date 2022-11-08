Эрдоган посетит Индонезию, Узбекистан, Бахрейн и Катар в этом месяце

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в текущем месяце совершит визит в Узбекистан, Индонезию, Бахрейн и Катар.

Как передает Trend, об этом в понедельник сказал Эрдоган после завершения заседания Кабмина.

По его словам, он отправятся в узбекский город Самарканд для участия на саммите глав государств-членов Организации тюркских государств. Затем он отправится в Индонезию, где примет участие на саммите G20.

Также Президент Турции совершит визит в Бахрейн для участия в "Манамском диалоге". Следующим зарубежным визитом Эрдогана станет Катар, где он примет участие в открытии чемпионата мира по футболу.