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Эрдоган посетит Индонезию, Узбекистан, Бахрейн и Катар в этом месяце

Турция Материалы 8 ноября 2022 04:31 (UTC +04:00)
Эрдоган посетит Индонезию, Узбекистан, Бахрейн и Катар в этом месяце

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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в текущем месяце совершит визит в Узбекистан, Индонезию, Бахрейн и Катар.

Как передает Trend, об этом в понедельник сказал Эрдоган после завершения заседания Кабмина.

По его словам, он отправятся в узбекский город Самарканд для участия на саммите глав государств-членов Организации тюркских государств. Затем он отправится в Индонезию, где примет участие на саммите G20.

Также Президент Турции совершит визит в Бахрейн для участия в "Манамском диалоге". Следующим зарубежным визитом Эрдогана станет Катар, где он примет участие в открытии чемпионата мира по футболу.

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