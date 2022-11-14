Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

В Стамбуле выписали из больниц 57 пострадавших при взрыве

Турция Материалы 14 ноября 2022 15:40 (UTC +04:00)
В Стамбуле выписали из больниц 57 пострадавших при взрыве

Читайте Trend в

Пятьдесят семь пострадавших в результате теракта на улице Истикляль в Стамбуле выписаны в понедельник из больниц.

Об этом сообщил губернатор провинции Стамбул Али Ерликая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пятьдесят семь пострадавших были выписаны, 18 пациентов находятся в больничных палатах, 6 пациентов - в отделении интенсивной терапии", - написал он на своей странице в Twitter.

Ерликая сообщил, что двое пациентов все еще остаются в тяжелом состоянии. Власти при этом не уточняют национальность погибших и раненых.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости