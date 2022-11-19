Анкара и Ашхабад выступают за справедливое урегулирование конфликтов - Шентоп

Турция и Туркменистан – две братские страны, выступающие за мир и справедливость в урегулировании международных конфликтов, чем сыскали уважение мирового сообщества. Об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции (парламент) Мустафа Шентоп, обращаясь в пятницу к членам парламента Туркменистана, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Шентоп привлек внимание к историческим, культурным и религиозным узам, связывающим народы Турции и Туркменистана, что «формирует мощный фундамент общего будущего».

Он назвал «одним из важных моментов истории двусторонних отношений» открытие турецкого посольства в Ашхабаде, действующего уже 30 лет.

Шентоп поделился с туркменскими парламентариями информацией о проактивной внешней политике Турции, нацеленной на мир и стабильность в мире.

По его словам, современная Турция является одним из важных игроков на мировой арене, внося вклад в миссии ООН и Совета Европы, являясь кандидатом на вступление в ЕС, а также одним из соучредителей Организации тюркских государств. При этом турецкая экономика входит в двадцатку крупнейших экономик мира.

Он отметил, что, находясь в регионе, полном конфликтов, Турция тем не менее стремится к вкладу в мир и процветание, а также к прекращению гуманитарной трагедии в Сирии и разрешению российско-украинского кризиса.

Шентоп привлек внимание к кризису деятельности ООН, которая сегодня не в состоянии выполнять в полной мере свою миссию. В данной связи спикер турецкого парламента отметил значимость реформирования международных структур, не способных решать вызовы современности.