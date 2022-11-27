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ВС Турции за 2 дня на севере Сирии и Ирака нейтрализовали 22 террориста РПК/YPG

Турция Материалы 27 ноября 2022 02:43 (UTC +04:00)
ВС Турции за 2 дня на севере Сирии и Ирака нейтрализовали 22 террориста РПК/YPG

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Вооруженные силы Турции в ходе операции "Пендже-Кылыч" в Сирии и Ираке за последние два дня нейтрализовали 22 террориста РПК/YPG.

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщило 26 ноября Министерство национальной обороны Турции.

"Наши операции против террористических организаций РПК/YPG продолжаются непрерывно как на севере Ирака, так и на севере Сирии. Вчера и сегодня в общей сложности 22 террориста были нейтрализованы: 10 на севере Ирака и 12 на севере Сирии", - говорится в распространенном заявлении.

Министерстве национальной обороны Турции сообщает, что ВС Турции продолжат мстить за погибших военных и граждан страны.

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