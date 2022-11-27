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Футбольный матч в Турции остановили из-за беспорядков на стадионе

Турция Материалы 27 ноября 2022 23:19 (UTC +04:00)
Футбольный матч в Турции остановили из-за беспорядков на стадионе

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Матч второго дивизиона чемпионата Турции по футболу между командами "Гёзтепе" и "Алтай" прерван из-за беспорядков на трибунах и массовой драки болельщиков, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Встреча проходила в воскресенье в Измире. На 19-й минуте болельщики "Алтая" обстреляли трибуну болельщиков "Гёзтепе" файерами, в результате чего несколько болельщиков получили ранения. После этого матч был остановлен, на поле вышли врачи, которые оказывали помощь болельщикам. В это время на поле прорвался болельщик "Гёзтепе", который схватил стойку для углового флага и ударил ей голкипера "Алтая" Озана Озенча.

Арбитр отправил команды в раздевалки. Впоследствии было принято решение о переносе матча.

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