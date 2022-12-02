Существование и деятельность любой террористической организации в регионе недопустимо - СНБ Турции

Единственной целью операций, проводимых на южных границах Турции, являются террористические организации. Существование и деятельность какой-либо террористической организации в регионе недопустимо.

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в официальном заявлении СНБ Турции.

На заседании членам Совбеза представлена ​​информация об операциях против террористических организаций РПК/КСК,PYD/YPG, FETO и ИГ, проводимых с решимостью и успехом как внутри страны, так и за рубежом.

"В целях обеспечения обороны и безопасности нашей великой нации и уникальной страны, существование и деятельность любых террористических организаций, направленной против нарушения наших границ, городов, граждан и сил безопасности, не преемлимо. Единственной целю операций осуществляемые вдоль наших южных границ в рамках статьи 51 Устава ООН, являются террористические организации. Для достижения этих целей будут предприняты все необходимые шаги", - говорится в заявлении.

- "Поддержка справедливого дела киприотов-турок будет продолжаться"

В заявлении подчеркивается, что примирительный и искренний подход Турции и безразличие к предложениям диалога со стороны Греции, нарушающей международное право и договоры, особенно в вооружении невоенного статуса островов, является основной причиной напряженности в регионе.

В заявлении выражено удовлетворение принятием Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в качестве наблюдателя в Организацию Тюркских Государств (ОТГ). Отмечается, что ТРСК является неотемлимой частью тюркского мира и поддержка справедливого дела киприотов-турок будет продолжаться.

"Мы ожидаем аналогичных шагов от других международных организаций и стран", - подчеркивается в документе.

Совет дал также оценку последним событиям в Боснии и Герцеговине и Косово.

Турция для сохранения стабильности, спокойствия и мирной обстановки в регионе призывает все стороны избегать сепаратистских дискурсов и односторонних инициатив.