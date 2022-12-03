Турция – это не угроза, а сильный и надежный партнер - Хулуси Акар

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар призвал союзников Анкары отказаться от поддержки террористов, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Турция – это не угроза, а сильный и надежный партнер. Истинный союзник и мощь, на которую вы можете положиться - это Турецкая Республика!», - подчеркнул глава оборонного ведомства в ходе посещения северо-западной провинции Чаннакале.

Акар заверил, что турецкая армия проводила и продолжит проводить (антитеррористические) операции «в нужное время и в нужном месте». «Единственная цель операций ВС Турции – защита прав и интересов страны. Мы не допустим формирования у своих границ зоны подконтрольной террористам», - предупредил турецкий министр.

Министр привлек внимание к успешным шагам турецкой армии по нейтрализации угрозы терроризма в регионе.

По его словам, только в рамках продолжающейся антитеррористической операции Pençe-Kilit, ВС Турции нейтрализовали на севере Ирака 491 боевика.

Он отметил, что единственная армия, которая на деле вела борьбу с террористами ИГ в Сирии – ВС Турции. «Именно наша армия ликвидировала 4500 террористов», - напомнил министр.

Хулуси Акар напомнил о договоренностях Анкары с рядом зарубежных партнеров, в том числе США и РФ, по Сирии, и отметил, что Турция ожидает выполнения взятых обязательств.

«Мы поддерживаем братьев в Азербайджане и продолжим вносить посильный вклад в справедливое дело Баку. Турки-киприоты – наши братья, а их интересы – составляющая национальной борьбы Турции. Поэтому в вопросе Кипра не может быть никаких отходов», - продолжил министр.