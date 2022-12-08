Объем экспорта Турции приблизился к рекордной отметке в $300 млрд - Эрдоган

Благодаря эффективным и своевременным шагам правительства вопросы инфляции и высоких расходов на проживание в Турции сходят с повестки дня общества. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь с видеопосланием к участникам саммита группы Turkuaz - 2023, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства привлек внимание к вызовам, с которыми столкнулось человечество в последние три года. «Мы переживаем сложный период, когда параллельно с пандемией коронавирусной инфекции, в регионе усилилось напряжение, переросшее местами в открытое вооруженное противостояние. Резко возросли цены на энергоносители, продовольствие и сырье, что породило проблему инфляции. Рост цен сегодня является проблемой для всех без исключения экономик мира», - отметил Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что проблема инфляции уже не решается путем задействования «классических механизмов» повышения процентных ставок. «Страны, где пытаются применить подобные методы, сталкиваются не только с всеобщим повышением цен, но и потерей рабочих мест», - констатировал президент.

Политик заверил, что благодаря мерам правительства, уровень инфляции в Турции начнет снижаться уже с начала года.

Глава государства привлек внимание к преобразованиям последних 20 лет, которые позволили сформировать прочную базу развития турецкой экономики и минимизировать воздействие внешних рисков. «Объем экспорта Турции каждый месяц устанавливает все новые рекорды и уже приблизился к планке в 300 млрд долларов», - констатировал президент.

Касаясь ситуации в энергетической сфере, президент акцентировал внимание на разработке месторождения «Сакарья» в турецком секторе Чёрного моря. «Усилия по доставке газа с месторождения с резервами в 540 млрд кубометров продолжаются в круглосуточном режиме», - сказал Эрдоган.

Президент рассказал и об успехах оборонной промышленности страны. «Если в 2022 году Турция экспортировала лишь 248 млн долларов оборонной продукции, то по итогам прошлого года этот показатель достиг рекордных 3 млрд 224 млн долларов. В нынешнем году мы прогнозируем также превышение планки экспорта в 3 млрд долларов. Сетка продукции оборонных предприятий Турции ширится, превращаясь в мощный источник доходов страны», - сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что власти Турции полны решимости превратить 2023-й год, когда будет праздноваться столетие Республики, в веху нового развития страны.