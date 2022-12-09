Бюджет оборонных проектов Турции достиг $75 млрд

С учетом реализуемых проектов объем бюджета оборонных проектов Турции вырос до 75 млрд долларов. Об этом сказал глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, чтобы понять динамику роста бюджета необходимо обратиться к процессам, которые начали поэтапно нарастать с начала 2000-х годов и набирать обороты в последние годы.

«Если в 2002 году в целом было реализовано 62 оборонных проекта, то сегодня это цифра увеличилось до более чем 750. Если ранее были реализованы проекты, объем бюджета которых составлял 5,5 млрд долларов, то сейчас эта цифра увеличилась в 11 раз и достигла 60 млрд. А с учетом реализуемых проектов эта цифра достигла отметки в 75 млрд долларов. Если ранее число оборонных компаний составляло 56, то сейчас эта цифра возросла до 2 000», - сказал Демир.

Глава управления акцентировал внимание на том, что Турция достигла больших успехов в развитии оборонной промышленности.

Турция, которая в значительной степени завесила от иностранной продукции в оборонной промышленности, превратилась в державу, которая имеет потенциал для создания собственных вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, ракет, кораблей и даже самолетов, отметил он.

По его словам, Турция приближается к своей цели стать одной из 10 наиболее развитых стран в области мировой оборонной промышленности. «Мы добились больших результатов по сравнению с тем, что было 20 лет назад, но нам еще предстоит долгий путь. Экспорт оборонной промышленности Турции к концу года превысит 4 млрд долларов», - добавил Демир.