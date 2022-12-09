Мы никогда не оставим тюрков Западной Фракии без поддержки - Чавушоглу

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Греция грубо нарушает Лозаннский договор и основные права граждан тюркской национальности в Западной Фракии, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Министр Чавушоглу в Анкаре встретился с членами Консультативного совета тюркского меньшинства Западной Фракии.

«Греция продолжает нарушать Лозаннский договор и основные права человека наших соотечественников. Мы никогда не оставим тюрков Западной Фракии без поддержки», - написал он о встрече в социальной сети.

Глава МИД Турции подчеркнул, что Греция не признает «тюркскую» идентичность турецкого меньшинства в Западной Фракии.

Отметив, что Греция не разрешает использование слова «тюркский» в названиях школ, фондов, ассоциаций и общественных организаций, принадлежащих турецкому меньшинству, Чавушоглу добавил, что Афины также нарушают свободу ассоциации турецкого меньшинства.

- «Новый закон о духовном лидере мусульман Греции противоречит Лозаннскому мирному договору»

Министр Чавушоглу в частности отметил:

«Греция не позволяет тюркскому меньшинству избирать своих религиозных представителей. Новый закон о муфтиях Греции противоречит Лозаннскому мирному договору 1923 года и лишает тюркское меньшинство их основных прав человека. Греция конфискует собственность турецкого фонда в Западной Фракии. Греция дискриминирует тюркское меньшинство, применяя произвольные финансовые проверки и налоговые санкции».

«За последние 15 лет власти Греции закрыли более 90 начальных школ тюркского меньшинства», - сообщил Мевлют Чавушоглу.