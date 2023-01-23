Швеции не стоит ждать от Турции поддержки ее заявки в НАТО - Эрдоган

Швеции не стоит ожидать от Анкары поддержки ее заявки на вступление в НАТО после выдачи властями этой страны разрешения на проведение антитурецких акций и сожжение Корана в Стокгольме. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина страны, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Допустившим совершение такого безобразия перед посольством Турции в Стокгольме не следует ожидать от нас какой-либо благосклонности по их обращению о членстве в НАТО. Если Швеция не уважает Турцию, а также религиозные чувства мусульман, она не получит от нас никакой поддержки относительно членства в НАТО», - сказал турецкий лидер.

По его словам, «совершенный в Швеции гнусный акт - оскорбление для всех, кто уважает основные права и свободы человека, включая права и свободы мусульман».

«Если Швеция так благосклонна к членам террористической организации и врагам ислама, мы советуем ей доверить им защиту своей страны», - отметил глава турецкого государства.

В субботу, 21 января, лидер датской правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палуда совершил антиисламскую провокацию у стен посольства Турции в Стокгольме. Радикал публично сжег священную для мусульман книгу - Коран.

В ответ на действия шведских властей Анкара отменила предстоящий визит министра обороны Швеции Пала Джонсона в Турцию.

Посол Швеции в Анкаре Стаффан Хёррстрем был вызван в МИД Турции, где ему выразили решительный протест в связи с выдачей шведскими властями разрешения на проведение акции по сожжению Корана перед посольством Турции в Стокгольме.

Выдача властями Швеции разрешения на проведение акта по осквернению Корана вызвало резкую негативную реакцию со стороны многих исламских стран.