В Анталии в самолет с туристами ударила молния

Молния ударила в самолет авиакомпании Turkish Airlines во время посадки в главной курортной провинции Анталии, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Молния попала в лайнер, выполнявший рейс по маршруту Стамбул-Анталия, когда в южнотурецком городе и его окрестностях прошел мощный шторм, оцениваемый синоптиками в 9 баллов. Скорость ветра местами достигала 90 км/ч. Известно, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В то же время на знаменитом побережье Коньяалты волны достигали высотой до пяти метров и с неистовой силой обрушивались на пляж, а в Анталии власти объявили об "оранжевом уровне опасности". Как только шторм немного успокоился, в аэропорту снова открыли воздушное движение.