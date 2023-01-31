Венгрия выдвинула кандидатуру Эрдогана на Нобелевскую премию мира

БАКУ /Trend/ - Венгрия выдвинула кандидатуру Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на сегодняшней пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
В данном контексте были особо отмечены усилия Президента Турции в направлении достижения мира между Украиной и Россией.
Кроме того, Петер Сиярто подчеркнул на пресс-конференции неоспоримую роль Турции в вопросе обеспечения энергетической безопасности Венгрии.
(Перевод: Нубар Кулузаде)