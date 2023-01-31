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Венгрия выдвинула кандидатуру Эрдогана на Нобелевскую премию мира

Турция Материалы 31 января 2023 14:59 (UTC +04:00)
Венгрия выдвинула кандидатуру Эрдогана на Нобелевскую премию мира

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Венгрия выдвинула кандидатуру Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на сегодняшней пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

В данном контексте были особо отмечены усилия Президента Турции в направлении достижения мира между Украиной и Россией.

Кроме того, Петер Сиярто подчеркнул на пресс-конференции неоспоримую роль Турции в вопросе обеспечения энергетической безопасности Венгрии.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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