В будущем Армения также сможет присоединиться к реализуемым нами проектам - Мевлют Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - В будущем Армения также сможет присоединиться к реализуемым нами проектам.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе выступления на Дипломатическом форуме в Анталье.

"Трехсторонние и четырехсторонние форматы между Турцией, Азербайджаном, Грузией и Ираном принесут большую пользу региону. Поскольку Северный коридор больше не является альтернативой, мы попытались расширить использование Транскаспийского коридора. В будущем Армения также сможет присоединиться к реализуемым нами проектам. Средний коридор станет еще более значимым в будущем", - сказал Чавушоглу.

(Перевод: Фидан Мустафаева)